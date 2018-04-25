” جوميز ” يربط مصيره مع التعاون بوالده

نواف السالم(صدى):

خرج المدرب البرتغالي ، جوزيه جوميز ، المدير الفني لنادي التعاون ، عن صمته ، ليؤكد إن قرار البقاء مع الفريق من عدمه يرتبط بحل أزمته الأسرية في بلده .

ووجه ” جوميز ” رسالة مسجلة إلى الجماهير التعاونية ، قائلًا فيها : ليست لدي مشكلة مع النادي في الوقت الراهن. بعد حديث مع المسؤولين عن الأزمات التي مر بها الفريق في الموسم الماضي وجدنا حلولًا لها .

وتابع قائلًا ” توصلنا إلى اتفاق على البقاء مع الفريق ، ووافقت على كل البنود التي وضعها مسؤولوا نادي التعاون ، لكن لديّ مشكلة أسرية مع والدي ، سأضطر بسببها إلى السفر للبرتغال ، وإذا توصلنا إلى حل بشأنها ، سيتم تفعيل اتفاقي مع إدارة النادي ” .