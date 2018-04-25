” النقل ” تكشف أمور لا يحق لمكاتب تأجير السيارات أن يفعلوها

علي القحطاني(صدى):

كشفت وزارة النقل، اليوم الأربعاء، عن عدد من الأمور التي لايحق لمكاتب تأجير السيارات أن تقوم بها.

وأكدت الوزارة عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، على أن لا يحق لمكاتب تأجير السيارات طلب بطاقة العمل من المستأجر، أو تأجير المركبة بدون تأمين.

وأضافت: ” ولا يحق لهم عدم التجاوب مع العميل في حال وقوع حادث مروري، أو التلاعب في بنود عقد التأجير ” .

وطالبت المواطنين والمقيمين بالأبلاغ عن المكاتب المخالفة بالاتصال على مركز الاتصال الموحد 938.