” النقل ” تكشف أمور لا يحق لمكاتب تأجير السيارات أن يفعلوها
كشفت وزارة النقل، اليوم الأربعاء، عن عدد من الأمور التي لايحق لمكاتب تأجير السيارات أن تقوم بها.
وأكدت الوزارة عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، على أن لا يحق لمكاتب تأجير السيارات طلب بطاقة العمل من المستأجر، أو تأجير المركبة بدون تأمين.
وأضافت: ” ولا يحق لهم عدم التجاوب مع العميل في حال وقوع حادث مروري، أو التلاعب في بنود عقد التأجير ” .
وطالبت المواطنين والمقيمين بالأبلاغ عن المكاتب المخالفة بالاتصال على مركز الاتصال الموحد 938.
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