مركز الأمير سلطان لأمراض القلب يعلن عن وظائف شاغرة بالرياض

فاطمة المالكي(صدى):

كشف مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب للقوات المسلحة بالرياض، عن حاجته لعدد من الموظفين؛ لشغل وظائف هندسية وصحية وإدارية خالية.

وقال المركز إن الوظائف الشاغرة؛ لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ على أن تعمل بمقر المركز في العاصمة بالرياض.

وجاءت الوظائف تحت المسميات الأتيه:

– مهندس أجهزة طبية أول: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الطبية الحيوية، السريرية، أو الإلكترونية)، أو أي مجال آخر ذي الصلة.

– إخصائي: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الرياضيات التطبيقية، أو الإحصاء، أو تحليل البيانات).

– فني تقنية قلب: شهادة الدبلوم أو أعلى في تخصص ذي الصلة.

ولفت المركز إلى أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمرٌ حتى تاريخ 22 شعبان 1439هـ.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يُرجى الدخول هنا .