هيئة الأرصاد تتوقع حالة الطقس ليوم الخميس

علي العنزي(صدى):

توقعت هيئة الأرصاد وحماية البيئة، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، وتحد من مدى الرؤية الأفقية على عدة مناطق بالمملكة، يوم غد الخميس.

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى أن الحالة الجوية تشمل مناطق الرياض والشرقية والقصيم وحائل والجوف ، بالإضافة إلى الحدود الشمالية ومنطقة تبوك .

وأوضحت في توقعاتها ، أن هناك استمرارًا لهطول الأمطار الرعدية على منطقة نجران ومرتفعات جازان وعسير والباحة ، لتمتد إلى منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة ، لتشمل الأجزاء الساحلية منها .