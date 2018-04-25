حساب المواطن يحل مشكلة أحد المستفيدين المؤهلين

عادل الحربي(صدى):

ردت خدمة العملاء في حساب المواطن على استفسار أحد المستفيدين المؤهلين الذين لم يتم صرف الدعم لهم في الدفعة الأخير

وقال حساب المواطن : إنه إذا كنت مؤهلاً، ولا يوجد دفعة في حسابك، فهذا يعني أن معايير الاستحقاق لا تنطبق عليك، ويمكنك معرفة قيمة استحقاقك للدعم من خلال الحاسبة التقديرية عبر الرابط التالي من هنـــا .

ويذكر أنه يتاح للمسجل تقديم الاعتراض على نتيجة أهليته أو أحد التابعين له عن طريقة البوابة الإلكترونية خلال مدة ثلاثة أشهر من بعد صدور نتيجة الأهلية، وفي حال قبول الاعتراض سيتم صرف قيمة الدعم المستحقة للمستفيد بأثر رجعي عن الفترة التي تبدأ من تاريخ يوم صدور نتيجة الأهلية إلى تاريخ يوم قبول الاعتراض.