” الاتصالات السعودية ” تعلن وظائف شاغرة في الرياض

فاطمة المالكي(صدى):

أتاحت شركة الاتصالات السعودية ، مجموعة من الوظائف الإدارية الشاغرة للرجال والنساء ، من حمَلة درجة البكالوريوس في عددٍ من التخصصات ، مع شرط وجود خبرات سابقة ؛ وذلك للعمل بمقر الشركة في الرياض .

وأشارت الشركة ، إلى أنّ الوظائف المتاحة تحمل مسمى :

– مشرف تنمية الموارد البشرية والتطوير (للنساء).

– محلل تسويق أول (للنساء).

– مشرف تنمية الموارد البشرية والتطوير.

– أخصائي تنمية الموارد البشرية والتطوير.

– محلل أول تخطيط التعاقب.

ولفتت الشركة ، إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني التوظيفي ، وذلك بدءا من اليوم الموافق 25 أبريل الجاري ، موضحة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة ، يرجى الدخول ( هنا ) .