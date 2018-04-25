” الاتصالات السعودية ” تعلن وظائف شاغرة في الرياض
أتاحت شركة الاتصالات السعودية ، مجموعة من الوظائف الإدارية الشاغرة للرجال والنساء ، من حمَلة درجة البكالوريوس في عددٍ من التخصصات ، مع شرط وجود خبرات سابقة ؛ وذلك للعمل بمقر الشركة في الرياض .
وأشارت الشركة ، إلى أنّ الوظائف المتاحة تحمل مسمى :
– مشرف تنمية الموارد البشرية والتطوير (للنساء).
– محلل تسويق أول (للنساء).
– مشرف تنمية الموارد البشرية والتطوير.
– أخصائي تنمية الموارد البشرية والتطوير.
– محلل أول تخطيط التعاقب.
ولفتت الشركة ، إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني التوظيفي ، وذلك بدءا من اليوم الموافق 25 أبريل الجاري ، موضحة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة ، يرجى الدخول ( هنا ) .
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