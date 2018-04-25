شركات أمريكية تبحث الشراكات الاستثمارية النووية مع المملكة

نايف السالم(صدى):

في إطار التعاون المشترك مع الولايات المتحدة ، التقى وفد من رجال الأعمال الأمريكيين المتخصصين بالطاقة النووية المدنية في غرفة الشرقية ، بعدد من رجال وسيدات الأعمال ، اليوم الأربعاء .

وشارك في حضور اللقاء ، رئيس غرفة الشرقية ، عبدالحكيم الخالدي ، والقنصل التجاري بالقنصلية الأمريكية العامة في الظهران ، جاري راند ، فضلًا عن عدد من أعضاء مجلس الإدارة .

ومن جانبه ، أكد نائب رئيس غرفة الشرقية ، حمد بن محمد البوعلي ، إن العلاقات السعودية الأمريكية وصلت إلى مستويات متقدمة بعد زيارة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، التاريخية إلى واشنطن .

واتجهت المملكة ، لتنفيذ برنامج قوي يهدف إلى توليد ما لايقل عن 17.6 جيجا واط من الطاقة النووية ، وهو ما يخلق نطاقًا مشتركًا للتعاون بين الشركات السعودية الأمريكية في هذا القطاع النووي .

وفي سياق متصل ، أوضح رئيس الوفد الأمريكي ، توماس وير ، أن الشركات الأمريكية ، تركز اهتمامها اليوم على نقل التكنولوجيا النووية إلى المملكة .