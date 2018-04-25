بالفيديو.. فساد الملالي يدمر الشعب.. إيرانية تبحث عن طعام بالنفايات

طهران(صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول، اليوم الأربعاء، سيدة إيرانية تبحث بالنفايات عن طعام لها في أحد شوارع إيران، بسبب نهب النظام أموال الشعب وانفاقها على الإرهاب.

ويذكر أن إيران شهدت مظاهرات حاشدة في عددًا من المدن، في الفترة الأخيرة اعتراضًا على سوء الأحوال المعيشية، وتركيز النظام الإيراني على دعم الإرهاب مما أدى إلى انتشار الجهل والمرض والبطالة وارتفاع أسعار السلع الضرورية.

