شمول أولاد المعلمات المتوفيات بالإعانة الشهرية ويوقف صرفها في حالة واحدة

علي القحطاني(صدى):

كشفت وزارة التعليم، اليوم الأربعاء، عن إصدارها لقرار بشأن شمول أولاد المعلمات المتوفيات بالإعانة الشهرية المالية، بالإضافة لعدم استثناء من يعمل زوجها بوظيفة معلم.

وقالت الوزارة إنه يتم إيقاف صرف الإعانة من جهة الأم، إن كان زوج المتعلمة المتوفاه، معلما وتوفي بعدها؛ حيث سيتم صرفها من جهة الأب لجميع أولاده ، سواء منها أو من غيرها وإن كان لها أولاد من زوج أخر فيستمر صرف الإعانة لهم ” .

ومن المقرر أن يكون الصرف لأولاد المعلمات المتوفيات وفق القرارات والأنظمة والتعليمات السابقة في صرف الاعانات لاولاد المعلمين المتوفين؛ حيث سيبدأ صرف الاعانة للطلاب والطالبات من تاريخ صدور قراراتهم من مديري التعليم.

يجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء أصدر موافقته على شمول أبناء المعلمات المتوفيات بالإعانة الشهرية المالية التي تصرف لأبناء المعلمين المتوفين .