إضراب الطيارين في إسبانيا يتسبب في إلغاء 246 رحلة

مدريد(صدى):

شهدت إسبانيا، اليوم الأربعاء، إضراب من جانب طيارو شركة ” فيولينج ” الأسبانية؛ مما أسفر عن إلغاء 246 رحلة.

وجاء الإضراب على خلفية مطالبة الطيارين بتحسين ظروف العمل، وتقديم مزايا للذين سيتم نقلهم إلى الخارج مع توسع الشركة.؛ ومن المقرر أن يستمر على مدار يومين.

ومن المقرر لأن يتم تنفيذ الإضراب مرة أخرى في 43 من مايو المقبل؛ للضغط على الجهات المسؤولة؛ حيث من المتوقع أن تتكبد الشركة خسائر فادحة .

يجدر الإشارة إلى أن الشركة نقلت 29,5 مليون راكب فى 2017 وهو رقم قياسى، وسجلت أرباحا بقيمة 117,3 مليون يورو،أى بارتفاع 239 بالمئة عن العام السابق، بحسب تقريرها السنوي، وتوظف المجموعة 915 طيارا من بين 3,089 موظفا.