الشهيد عبدالله السليم يتمنى حسن الخاتمة في آخر تغريده له

عادل الحربي(صدى):

أكدت آخر تغريدة كتبها الشهيد الملازم أول عبدالله السليم الذي توفي اليوم على حسابه الرسمي عبر ” تويتر ” متأثرًا بإصابته قبل أيام على الحد الجنوبي على أنه كان يتمنى الشهادة وحسن الخاتمة.

وجاء في التغريدة: لا ندري بأيّ يومٍ نموت ولا بأيّ أرض ، ولا على أيّ حال ؛ اللهم هوّن علينا سكرات الموت وارزقنا حُسن الختام واغفر لنا وارحمنا برحمتك.

يشار إلى أن ‏الشهيد أصيب قبل أيام في بطنه إثر طلق ناري وهو يدافع عن دينه ووطنه بالحد الجنوبي وتم نقله للمستشفى العسكري بخميس مشيط واستشهد اليوم الأربعاء.

وسينقل الشهيد اليوم بطائرة لمدينة ‫عرعر‬ وخلال ساعات يحدد موعد الوصول والصلاة على جثمانه الطاهر.