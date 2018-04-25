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الشهيد عبدالله السليم يتمنى حسن الخاتمة في آخر تغريده له

الشهيد عبدالله السليم يتمنى حسن الخاتمة في آخر تغريده له
عادل الحربي(صدى):

أكدت آخر تغريدة كتبها الشهيد الملازم أول عبدالله السليم الذي توفي اليوم على حسابه الرسمي عبر ” تويتر ” متأثرًا بإصابته قبل أيام على الحد الجنوبي على أنه كان يتمنى الشهادة وحسن الخاتمة.

وجاء في التغريدة: لا ندري بأيّ يومٍ نموت ولا بأيّ أرض ، ولا على أيّ حال ؛ اللهم هوّن علينا سكرات الموت وارزقنا حُسن الختام واغفر لنا وارحمنا برحمتك.

يشار إلى أن ‏الشهيد أصيب قبل أيام في بطنه إثر طلق ناري وهو يدافع عن دينه ووطنه بالحد الجنوبي وتم نقله للمستشفى العسكري بخميس مشيط واستشهد اليوم الأربعاء.

وسينقل الشهيد اليوم بطائرة لمدينة ‫عرعر‬ وخلال ساعات يحدد موعد الوصول والصلاة على جثمانه الطاهر.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 176 ] نشر منذ 36 دقيقة

الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة

[ عدد التعليقات: 176 ] نشر منذ 30 دقيقة

انا لله وانا اليه راجعون في الجنة ان شاء الله

[ عدد التعليقات: 10081 ] نشر منذ 26 دقيقة

لاحــول ولا قــوة إلا بالله . الله يرحــمه ويجــعل مثــواه الجــنه .

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