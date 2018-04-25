الشهيد عبدالله السليم يتمنى حسن الخاتمة في آخر تغريده له
أكدت آخر تغريدة كتبها الشهيد الملازم أول عبدالله السليم الذي توفي اليوم على حسابه الرسمي عبر ” تويتر ” متأثرًا بإصابته قبل أيام على الحد الجنوبي على أنه كان يتمنى الشهادة وحسن الخاتمة.
وجاء في التغريدة: لا ندري بأيّ يومٍ نموت ولا بأيّ أرض ، ولا على أيّ حال ؛ اللهم هوّن علينا سكرات الموت وارزقنا حُسن الختام واغفر لنا وارحمنا برحمتك.
يشار إلى أن الشهيد أصيب قبل أيام في بطنه إثر طلق ناري وهو يدافع عن دينه ووطنه بالحد الجنوبي وتم نقله للمستشفى العسكري بخميس مشيط واستشهد اليوم الأربعاء.
وسينقل الشهيد اليوم بطائرة لمدينة عرعر وخلال ساعات يحدد موعد الوصول والصلاة على جثمانه الطاهر.
فيصل[ عدد التعليقات: 176 ] نشر منذ 36 دقيقة
الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة
فهد[ عدد التعليقات: 176 ] نشر منذ 30 دقيقة
انا لله وانا اليه راجعون في الجنة ان شاء الله
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 10081 ] نشر منذ 26 دقيقة
لاحــول ولا قــوة إلا بالله . الله يرحــمه ويجــعل مثــواه الجــنه .