الغذاء والدواء توضح حقيقة مخاطر الشاي المعبأ في أكياس

عادل الحربي(صدى):

كشفت هيئة الغذاء والدواء، اليوم الأربعاء، عن حقيقة الأنباء المتداولة حول مخاطر الشاي المعبأ في أكياس.

وقالت الهيئة عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، إن أكياس الشاي تكون مطابقة للمواصفات القياسية واللوائح الفنية، التي تكفل سلامتها ومأمونيتها للاستهلاك، نافية أن يكون لها مخاطر.

وكانت انتشرت الشائعات حول احتواء أكياس الشاي المعبأة على مخاطر؛ حيث تدمر الجهاز الهضمي والكلى والعظام وتسبب العقم والسرطان، حسبما زعم البعض الأونة الأخيرة.