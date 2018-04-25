مركز التأهيل الشامل بمكة يشارك في فعاليات ملتقى اندية ذوي الاحتياجات الخاصة

نايف السالم(صدى):

شارك مركز التأهيل الشامل بمكة المكرمة في فعاليات ملتقى أندية ذوي الاحتياجات الخاصة بالمملكة وذلك في المعرض المصاحب للملتقى تحت عنوان رياضة ذوي الأعاقة بين الأمال والطموح.

نظم هذه الفعالية نادي مكة لذوي الاحتياجات الخاصة بقاعة مكة الكبرى بحي الزايدي يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق

8-9/ 8 / 1439هـ تحت رعاية نائب سمو أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز.

وتجول الأمير عبدالله بن بندر في معرض أبطال الإرادة المصاحب للملتقى، الذي تشارك فيه 5 جهات، واستمع للخدمات التي تقدمها كل جهة لذوي الاحتياجات الخاصة، كما التقطت الصور التذكارية لسموه مع عدد من أبطال نادي مكة المكرمة والمنتخب السعودي من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وفي ختام حفلة الافتتاح كرم نائب أمير مكة المكرمة الجهات المشاركة والرعاة.