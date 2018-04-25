صحيفة إسبانية عن قطر: دعمها للإرهاب جعلها دولة ” هشة “

طلال الضوي(صدى):

شنت صحيفة إسبانية هجومًا حادًا على النظام القطري؛ في ظل تمسكه بدعم الإرهاب، مشيرة إلى أن قطر لن تتراجع بسهولة عن دعم وتمويل الإرهاب.

وسلطت صحيفة ” لا تيرسيرا ” ، الإسبانية الضوء على الوضع الذي وصلت إليه النظام القطري عقب مقاطعة الدول العربية لها؛ على خلفية دعمها الإرهاب، ووقالت إنه باتت من الدول الهشة رغم ثروتها الهائلة، وفقًا لما جاء في تقرير أصدره مؤخرًا صندوق السلام حول ” الدول الهشة ” ، حول العالم.

وجاءت قطر في قائمة الدول الهشة متقدمًا على دول أخرى تعاني من أزمات كبيرة مثل اليمن وبنجلاديش، وهو ما أبرزته الصحيفة الإسبانية مؤكدة على أن إلى دعم نظام الدوحة للجماعات الإرهابية، وقرار أربع دول عربية مقاطعته، حتى يتوقف عن هذه السياسة، هو السبب الذي جعلها هشه.

وترى ” لا تيرسيرا ” أنه من المتوقع أن تفشل قطر في الخروج من أزمتها بسهولة؛ إلا في حالة التوقف عن دعم الإرهاب وهو أمر مستبعد وفقًا للصحيفة.

وألمحت إلى أن محاولات الدوحة العديدة لتلميع صورتها في الخارج لن تجدي نفعًا لطالما استمرت في دعم الإرهاب.