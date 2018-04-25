بالصور.. الكشف عن ” مرسيدس فيجن مايباخ ألتيمايت ” الجديدة

بكين(صدى):

كشفت مرسيدس بالصدفة عن الموديل التجريبي الجديد فيجن مايباخ ألتيمايت الفاخر على موقعها على الانترنت, وحملت السيارة تصميم غير تقليدي وسيظهر الموديل بصورة كاملة في الاسبوع المقبل في معرض بكين للسيارات 2018. وتعتبر السيارة ثالث نسخ مرسيدس مايباخ التجريبية في عامين وهي سيارة سيدان مرتفعة عن الأرض تكمل مستقبل موديلات مايباخ القادمة وتظهر ملامح تصميم ستظهر في سيارات مرسيدس العادية وسيارات مايباخ كذلك.

وتعتبر السيارة مزيج في الشكل الخارجي من السيدان والكروس أوفر ، وينتظر أن تظهر المصابيح الأمامية والخلفية وملامح تصميم خارجية أخرى في سيارات مرسيدس مايباخ ستصنع كموديل 2021 وتحديداً مايباخ S-Class W223. كما أن ملامح الكروس أوفر في السيارة في التصميم الداخلي يمكن رؤيتها في مرسيدس مايباخ GLS 2019 التي ستعتمد على GLS المرتقبة.

وفي الداخل يوجد فرش جلدي أبيض ولمسات خشبية روز ذهبية وعاجية ونظام ترفيهي MBUX يجعل الكونسول الوسطي مميز وقريب من شكل الانتاج. ويحمل الموديل 4 مقاعد فردية يفصلها كونسول وسطي طويل مع طاولة بخاصية تسخين بأماكن للأكواب .

وعلى الجانب التقني فالسيارة تحمل 4 محركات مع نظام توزيع لعزم الدوران ودفع كلي بقوة تبلغ 738 حصان مع بطارية أسفل أرضية السيارة بسعة 80 كيلوواطساعة تترجم الي مدى تنقل 500 كم.