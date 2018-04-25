مدرسة تحفيظ القرآن برجال ألمع تحتفل بتخريج دفعة جديدة من حافظات القرآن

سعيد العجل(صدى):

احتفت مدرسة تحفيظ القرآن الكريم بتعليم رجال ألمع صباح اليوم الأربعاء بتخريج دفعة جديدة من حافظات القرآن الكريم في المرحلة المتوسطة وذلك برعاية كريمة من رئيسة الإشراف التربوي بتعليم رجال ألمع الأستاذة فله حسن عسيري وبحضور عدد من رئيسات الأقسام وأمهات الطالبات الخريجات.

اشتمل الحفل على عدة فقرات دينية ثقافية ووطنية، كانت بدايتها بالقرآن الكريم ثم كلمة لقائدة المدرسة قدمت من خلالها الشكر لجميع الحضور على تشريفهم بالقدوم لتكريم حافظات القرآن الكريم في يوم تكريمهن، معبرة عن بالغ سعادتها بهذه المناسبة الجميلة التي يتم فيها تقديم دفعة جديدة من حافظات كتاب الله للمجتمع السعودي خاصة ولدنيا عامة، شاكرة في ختام كلمتها كل من كان له دور في تفوق وتميز هؤلاء الطالبات وإتمامهن لحفظ القرآن الكريم من معلمات وآباء وأمهات سائلة المولى عز وجل أن يجعل جهود الجميع في ميزان حسناتهم .

ثم تم تكريم الطالبات الخريجات والذين أتممنَ ختم كتاب الله حفظاً تلاه تكريم أمهات الطالبات.

كما شارك قسم نشاط الطالبات بالأقسام النسوية بقيادة الأستاذة حليمة حويس في تكريم الطالبات الخريجات.

