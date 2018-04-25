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بالفيديو.. من على جثث الحوثيين جندي يمني يهدي شكره للملك سلمان

بالفيديو.. من على جثث الحوثيين جندي يمني يهدي شكره للملك سلمان
حامد العمري(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ” واتساب ” مقطع فيديو لأحد الجنود اليمنيين وثقه بعدسة جواله بين مجموعة من الجثث ، يهدي شكره للملك سلمان.

بدأ بقوله: من موقع بطولة العز والشرف ، ومن على جثث الحوثيين الروافض ، الذين أهلكهم طيران التحالف في غارة جوية ، أشكر الملك سلمان يكررها مرارا ” شكرا سلمان شكرا سلمان ” ، وما ذلك إلا تعبيرا لفرحته بما يقع بالعدو الحوثي وأنصاره .

وقد أظهر المقطع مجموعة من الجثث متناثرة بعضها بين الصخور والبعض الآخر في العراء ، يذكر أن الآونة الأخيرة قد لحقت بالمليشيات الحوثية ، ضربات موجعة ، كان من أبرزها القضاء على ” صالح الصماد ” المسؤول السياسي للجماعة وأحد كبار قياداتها.


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8 تعليقات

[ عدد التعليقات: 181 ] نشر منذ 3 ساعات

الله يكتبلكم النصر ويخلصكم من مليشيات الحوثي

[ عدد التعليقات: 181 ] نشر منذ 3 ساعات

الله ينصركم يارب

[ عدد التعليقات: 1473 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله ينصركم عليهم المفروض الشعب اليمنى ينتفض عليهم ويطردهم من صنعا

[ عدد التعليقات: 1473 ] نشر منذ 2 ساعتين

سلمام سلمان سلمان ابو فهد يا بخت من يعتزي به

[ عدد التعليقات: 241 ] نشر منذ 2 ساعتين

 سلمان سلمان ابو فهد يا بخت من يعتزي به
أنا أشهد 👍👍

[ عدد التعليقات: 46204 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله ينصركم على المعتدين الظالمين ، وان يحفظ ملكنا عزاً للإسلام والمسلمين ,, آمين

[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ 2 ساعتين

اللهم انصر جنودنا المرابطين واحرسهم بعينك التي لا تنام

[ عدد التعليقات: 2752 ] نشر منذ 59 دقيقة

صوت إطلاق النار متعب حيييل الله يعينهم وينصرهم ويرد جنودنا سالمين غانمين ويرحم من توفى منهم

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