بالفيديو.. من على جثث الحوثيين جندي يمني يهدي شكره للملك سلمان
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ” واتساب ” مقطع فيديو لأحد الجنود اليمنيين وثقه بعدسة جواله بين مجموعة من الجثث ، يهدي شكره للملك سلمان.
بدأ بقوله: من موقع بطولة العز والشرف ، ومن على جثث الحوثيين الروافض ، الذين أهلكهم طيران التحالف في غارة جوية ، أشكر الملك سلمان يكررها مرارا ” شكرا سلمان شكرا سلمان ” ، وما ذلك إلا تعبيرا لفرحته بما يقع بالعدو الحوثي وأنصاره .
وقد أظهر المقطع مجموعة من الجثث متناثرة بعضها بين الصخور والبعض الآخر في العراء ، يذكر أن الآونة الأخيرة قد لحقت بالمليشيات الحوثية ، ضربات موجعة ، كان من أبرزها القضاء على ” صالح الصماد ” المسؤول السياسي للجماعة وأحد كبار قياداتها.
فيصل[ عدد التعليقات: 181 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يكتبلكم النصر ويخلصكم من مليشيات الحوثي
فهد[ عدد التعليقات: 181 ] نشر منذ 3 ساعات
الله ينصركم يارب
مغرد[ عدد التعليقات: 1473 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله ينصركم عليهم المفروض الشعب اليمنى ينتفض عليهم ويطردهم من صنعا
مغرد[ عدد التعليقات: 1473 ] نشر منذ 2 ساعتين
سلمام سلمان سلمان ابو فهد يا بخت من يعتزي به
الصقر الجارح[ عدد التعليقات: 241 ] نشر منذ 2 ساعتين
سلمان سلمان ابو فهد يا بخت من يعتزي به
أنا أشهد 👍👍
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 46204 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله ينصركم على المعتدين الظالمين ، وان يحفظ ملكنا عزاً للإسلام والمسلمين ,, آمين
الفجر البعيد[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ 2 ساعتين
اللهم انصر جنودنا المرابطين واحرسهم بعينك التي لا تنام
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 2752 ] نشر منذ 59 دقيقة
صوت إطلاق النار متعب حيييل الله يعينهم وينصرهم ويرد جنودنا سالمين غانمين ويرحم من توفى منهم