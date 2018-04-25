بالفيديو.. من على جثث الحوثيين جندي يمني يهدي شكره للملك سلمان

حامد العمري(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ” واتساب ” مقطع فيديو لأحد الجنود اليمنيين وثقه بعدسة جواله بين مجموعة من الجثث ، يهدي شكره للملك سلمان.

بدأ بقوله: من موقع بطولة العز والشرف ، ومن على جثث الحوثيين الروافض ، الذين أهلكهم طيران التحالف في غارة جوية ، أشكر الملك سلمان يكررها مرارا ” شكرا سلمان شكرا سلمان ” ، وما ذلك إلا تعبيرا لفرحته بما يقع بالعدو الحوثي وأنصاره .

وقد أظهر المقطع مجموعة من الجثث متناثرة بعضها بين الصخور والبعض الآخر في العراء ، يذكر أن الآونة الأخيرة قد لحقت بالمليشيات الحوثية ، ضربات موجعة ، كان من أبرزها القضاء على ” صالح الصماد ” المسؤول السياسي للجماعة وأحد كبار قياداتها.