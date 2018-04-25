بالفيديو.. حليمة بولند تستعرض منزلها الفخم

أماني الغامدي(صدى):

أثارت الإعلامية الكويتية حليمة بولند ، ضجة واسعة عقب نشرها مقطع فيديو تستعرض به منزلها الجديد، وتتباهى بفخامته وتصميمه من الداخل والخارج .

وظهرت بولند في الفيديو وهي تستعرض منزلها، بتصميمه الهندسي الخارجي الفخم وحديقته الواسعة ونافورة المياه التي تتخلّلها، كما ركزت بولند على إظهار مدخل المنزل ومفروشاته الكلاسيكية من صالونات وغرفة النوم الفاخرة، إضافةً إلى الشّرفة الواسعة.

وكانت تكرر خلال لتصوير: ” باسم الله الرحمن الرحيم وصلت بيتي وهذا بيتي ما شاء الله تبارك الرحمن هذا بيتي اللي سنتين نبني فيه، شو هالابداع ” .