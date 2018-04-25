بالفيديو.. حليمة بولند تستعرض منزلها الفخم
أثارت الإعلامية الكويتية حليمة بولند ، ضجة واسعة عقب نشرها مقطع فيديو تستعرض به منزلها الجديد، وتتباهى بفخامته وتصميمه من الداخل والخارج .
وظهرت بولند في الفيديو وهي تستعرض منزلها، بتصميمه الهندسي الخارجي الفخم وحديقته الواسعة ونافورة المياه التي تتخلّلها، كما ركزت بولند على إظهار مدخل المنزل ومفروشاته الكلاسيكية من صالونات وغرفة النوم الفاخرة، إضافةً إلى الشّرفة الواسعة.
وكانت تكرر خلال لتصوير: ” باسم الله الرحمن الرحيم وصلت بيتي وهذا بيتي ما شاء الله تبارك الرحمن هذا بيتي اللي سنتين نبني فيه، شو هالابداع ” .
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 937 ] نشر منذ 3 ساعات
جعلك للراطوق الي يصيبك أنتي وبيتك بعين نفرطيطي ….
ناس ما لاقيه ما تاكل أو عشه فراخ فوق السطوح وانتي بيتييييييي ياي بيتيييي
عاطفها وماغطها[ عدد التعليقات: 17 ] نشر منذ 2 ساعتين
ماشاء الله تبارك الله استغرب من بعض المشاهير الي يصورون بيوتهم او سياراتهم او اولادهم ياأخي الا تؤمن ان العين حق وان الناس لن تنفعك اذا تعبت او ماارتحت في منزلك سبحان الله ناس اعمتهم الشهره
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 46204 ] نشر منذ 1 ساعة
لله في خلقه شؤون ,,
متابع[ عدد التعليقات: 126 ] نشر منذ 46 دقيقة
كل ما على الدنيا سراب ..ليتها تهتم ببيتها الحقيقي تحت التراب
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 10097 ] نشر منذ 44 دقيقة
ياصَــــــــــبر الأرض وكل ألـــــــــكواكِــــــــــب .
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 2752 ] نشر منذ 40 دقيقة
وتجي بعد كم يوم تقول صابني عين 😏ماحبيته زحمه حيييل متروس تحف بضيع فيه😅