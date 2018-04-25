نجل صالح القاضي يكشف عن وصيه والده ليبقى حيا للأبد

أبها(صدى):

كشف نجل الشهيد صالح بن عبدالله القاضي، أمين منطقة عسير، السبت الماضي، عن وصية والده التي تركها قبل وفاته.

ونشر الأستاذ عبد الله صالح القاضي، ابن أمين منطقة عسير، عبر حسابه الشخصي على ” تويتر ” صورة الوصية التي تضمنت رغبته في التبرع بقلبه وكليتيه وأعضائه كلها لمن يحتاجها من المسلمين ويقول فيها (إن فعلتم ما أوصيت فسأبقى حياً للأبد).

يجدر الإشارة إلى أن أمين منطقة عسير استشهد العام الماضي؛ في حادثة مروحية أبها، التي أسفرت عن وفاة جميع الركاب؛ حيث كان ضمن وفد الأمير منصور بن مقرن نائب أمير منطقة عسير-رحمهم الله- الذي كان في طريق عودته من زيارة تفقدية للواجهة البحرية في البرك.