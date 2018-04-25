مدير جامعة أم القرى يبحث أوجه التعاون مع ” الصحة ” في مجال صحة ضيوف الرحمن

حسين العلي(صدى):

بحث معالي مدير جامعة أم القرى الأستاذ الدكتور عبدالله بن عمر بافيل مع وكيل وزارة الصحة للصحة العامة المشرف العام على المركز العالمي لطب الحشود الدكتور هاني بن عبدالعزيز جوخدار أوجه التعاون في مجال صحة ضيوف الرحمن بجانب الدراسات البحثية التي تجريها الجامعة ممثلة في معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة سنوياً، وذلك بمكتب معاليه بالمدينة الجامعية بالعابدية.

وثمن معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالله بن عمر بافيل الدعم الذي توليه القيادة الرشيدة – أيدها الله – من أجل خدمة وراحة ضيوف الرحمن، مؤكداً أن الجامعة ممثلة في معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة تعمل سنوياً على أجراء العديد من الدراسة الميدانية والمتعلقة بسلامة وراحة ضيوف الرحمن والتي من شأنها تتنبأ للملاحظات التي قد تعيق ضيوف الرحمن من أداء نسكهم على الوجهة المطلوب وبما يتوافق مع اهتمام ورعاية الحكومة الرشيدة – أدام الله أمنها واستقرارها- للحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وكافة الخدمات المساندة لها .

وبين معاليه أن الهدف من هذا الاجتماع يأتي من أجل تضافر جهود الجهات الحكومية والاهلية من أجل الارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن ، لافتاً أنه هناك مشاركات سنوية لطلبة الكليات الطبية للمساهمة في تقديم الخدمات الصحية للحجيج بجانب وزارة الصحة ، مثمناً حرص وتعاون وزارة الصحة مع الجامعة، منوهاً بدعم ومؤازرة معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى للعملية التعليمية والبرامج الاكاديمية التي تتوافق مع رؤية المملكة 2030 .

بدوره أوضح وكيل وزارة الصحة للصحة العامة المشرف العام على المركز العالمي لطب الحشود الدكتور هاني بن عبدالعزيز جوخدار ” أن الهدف من اللقاء لمناقشة الدراسات البحثية التي تتعلق بخدمات الصحة العامة في مجالات الحج والعمرة ، مشيراً إلى أن جامعة أم القرى بها دراسات بحثية كبيرة بصفتها لديها بنك معلومات من الأبحاث العلمية المتعلقة بالحج والعمرة بمعهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة، لافتاً أن هذا التعاون يأتي من أجل الحرص للخروج بموسم الحج بقيمة بحثية عالية وبمهنية صحية .

وأضاف أن الية التعاون التي تمت مناقشتها شملت استقبال طلبة الطب الذين سيعملون ضمن فريق وزارة الصحة كمتدربين ويقدمون خدماتهم الطبية لضيوف الرحمن ، مشيراً إلى أنهم سنوياً يقدمون رعايتهم الطبية لضيوف الرحمن والذين أثبتوا وجودهم وجدارتهم نتيجة ما تعلموه في كلياتهم الطبية، مثمناً حرص واهتمام معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالله بن عمر بافيل على لقائه وترحيبه لفتح أفاق التعاون بين الجامعة ووزارة الصحة والتي سيعود أثرها على تطوير منظومة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن في جانب الخدمات الصحية.