بالفيديو.. عمالة بملحمة شهيرة يغسلون لحوم الحاشي بصابون الملابس

عادل الحربي(صدى):

أظهر مقطع فيديو وثقه مواطنون ، مجموعة من عمالة إحدى الملاحم الشهيرة ، حيث كانوا يقومون بغسل لحوم الحاشي بالصابون السائل الذي يستخدموه في غسل الملابس .

وأوضح المواطن صاحب المقطع ، العمالة وهي تقوم بغسل لحم الحاشي خلف الملحمة ، حيث يتم بعد ذلك إنزاله وتعليقه وبيعه للمواطنين ، كما قام أحد العاملين بتقفيل ثلاجة المركبة الناقلة للحوم الحاشي .

وخلال توثيق المقطع ، اقترب المواطن من العامل ، والذي شاهده وتوسل إليه ألا يقوم بالتصوير ، حتى لا تفضح الملحمة .