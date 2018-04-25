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بالفيديو.. عمالة بملحمة شهيرة يغسلون لحوم الحاشي بصابون الملابس

بالفيديو.. عمالة بملحمة شهيرة يغسلون لحوم الحاشي بصابون الملابس
عادل الحربي(صدى):

أظهر مقطع فيديو وثقه مواطنون ، مجموعة من عمالة إحدى الملاحم الشهيرة ، حيث كانوا يقومون بغسل لحوم الحاشي بالصابون السائل الذي يستخدموه في غسل الملابس .

وأوضح المواطن صاحب المقطع ، العمالة وهي تقوم بغسل لحم الحاشي خلف الملحمة ، حيث يتم بعد ذلك إنزاله وتعليقه وبيعه للمواطنين ، كما قام أحد العاملين بتقفيل ثلاجة المركبة الناقلة للحوم الحاشي .

وخلال توثيق المقطع ، اقترب المواطن من العامل ، والذي شاهده وتوسل إليه ألا يقوم بالتصوير ، حتى لا تفضح الملحمة .


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