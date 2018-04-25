بعد اعتدائهم بالضرب على لاعبي أحد.. إيقاف 5 لاعبين من نادي الأنصار

نواف السالم(صدى):

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد كرة القدم، اليوم الأربعاء، 6 قرارت جديدة بشأن عدد من اللاعبين والأندية.

وجاءت القرارات كالتالي:

إيقاف لاعب نادي الأنصار مشعل المطيري 8 مباريات رسمية، وإلزامه بدفع غرامة (15,000)ريال لضربه أحد لاعبي أحد بحذائه وتهجمه على بعض لاعبي نادي أحد ضمن مسابقة تصفيات المملكة للأندية أبطال المناطق لدرجة الشباب.

إيقاف لاعب نادي الأنصار ثامر الحجوري 6 مباريات رسمية، وإلزامه بدفع غرامة (15,000) ريال لضربه أحد لاعبي أحد بصحبة ثلاثة من لاعبي فريقه ضمن مسابقة تصفيات المملكة للأندية أبطال المناطق لدرجة الشباب.

إيقاف لاعب نادي الأنصار خالد الجهني 6 مباريات رسمية، وإلزامه بدفع غرامة (15,000) ريال لضربه أحد لاعبي أحد بصحبة ثلاثة من لاعبي فريقه ضمن مسابقة تصفيات المملكة للأندية أبطال المناطق لدرجة الشباب.

إيقاف لاعب نادي الأنصار زياد الحازمي 6 مباريات رسمية، وإلزامه بدفع غرامة (15,000) ريال لضربه أحد لاعبي أحد بصحبة ثلاثة من لاعبي فريقه ضمن مسابقة تصفيات المملكة للأندية أبطال المناطق لدرجة الشباب.

إيقاف لاعب نادي الأنصار خالد أبو حسين 6 مباريات رسمية، وإلزامه بدفع غرامة (15,000) ريال لضربه أحد لاعبي أحد بصحبة ثلاثة من لاعبي فريقه ضمن مسابقة تصفيات المملكة للأندية أبطال المناطق لدرجة الشباب.

إيقاف لاعب فريق الأهلي زياد الجهني مباراة رسمية، وإلزامه بدفع غرامة (5,000) ريال لقيامه باستعمال اللعب العنيف ضد لاعب الفريق المنافس مما أدى إلى طرده في لقاء النصر ضمن مسابقة دوري الناشئين الممتاز.