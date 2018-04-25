وظائف شاغرة في مدينة الملك فهد الطبية

فاطمة المالكي(صدى):

أطلقت مدينة الملك فهد الطبية، عدد من الوظائف الصحية الشاغرة للرجال والنساء، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم بعدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المدينة في العاصمة الرياض.

وأوضحت المدينة الطبية، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: فني مساعد طب الأسنان ثان عدد 9 وظائف/ للنساء: شهادة الدبلوم أو درجة البكالوريوس في تخصص طب الأسنان، تقني طبي ثان: الدرجة الجامعية في تخصص ذي الصلة.

وقالت المدينة، إن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 25 أبريل 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 24 يونيو 2018م عبر الرابط التالي هنــــــــــا .