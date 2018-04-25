بالصور.. أهالي قرية كياد بحلي يستقبلون جثمان الشهيد ” الكيادي ” بالتكبير والتهليل

نايف السالم(صدى):

استقبل أهالي قرية كياد بحلي التابعة لمنطقة مكة المكرمة صباح اليوم جثمان الشهيد الجندي أول حمد بن علي حمزة الكيادي من الكتيبة الرابعة اللواء المظلي بالأعلام والتهليل والتكبير.

ويذكر أن الطائرة العسكرية المقلة لجثمان الشهيد حمد قد حطت عند الساعة التاسعة والنصف من صباح اليوم بالساحة المقابلة لمستشفى القنفذة لينقل إلى ثلاجة المستشفى لحين حضور إخوته وأقاربه الذين يقيمون خارج المنطقة.