” التعليم ” توضح حقيقة تغيير موعد الإعلان عن حركة النقل الخارجي

نايف السالم(صدى):

أوضح المتحدث باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي، اليوم الأربعاء، حقيقة تأجيل أو تقديم موعد إعلان حركة النقل الخارجي.

وقال ” العصيمي ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” إشارة إلى الاستفسارات الواردة عن تأجيل أو تقديم موعد إعلان حركة النقل الخارجي، نأمل من الجميع عدم الاهتمام بهذه الشائعات التي تنتشر في مثل هذه الأوقات ” .

وتابع ” العصيمي ” : ” نؤكد للزملاء والزميلات أن الحركة ستعلن إن شاء الله في موعدها المحدد بتاريخ 1439/8/17هـ ” .