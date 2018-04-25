أمير تبوك يعطي الرحالة السعودي مخلد العتيبي إشارة البدء إلى روسيا

محمود البلوي(صدى):

أعطى صاحب السمو الملكي الامير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك ، اليوم ، إشارة البدء لانطلاقة الرحالة السعودي مخلد بن خالد العتيبي من تبوك في رحلته إلى روسيا بمناسبة تأهل المنتخب السعودي لكأس العالم 2018 م، في بداية لقاء سمو أمير المنطقة بمكتبه بالإمارة الرحالة العتيبي .

ورحب سموه بالرحالة وقال ” أنت عنوان للشباب السعودي الطموح وتقوم بهذا الامر من أجل دعم منتخب بلادك وعلينا جميعاً دعمك وعلى وسائل الاعلام العربية وبالذات السعودية تكون كلها داعمه لك ، متمنياً سموه للرحالة العتيبي التوفيق .

وأضاف سموه ” سندعمك وانا متأكد من أن معالي المستشار رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي أل الشيخ سيكون من أكبر لك والجميع سيدعمك والدولة ستدعمك وإنشاء الله ستكون فال خير على المنتخب عند وصوله إلى روسيا .

وأكد سموه قائلاً: أنت ستكون خير من يمثل المملكة تحمل الخلق الاسلامي السعودي العربي وإبرازها للناس ومعاملتك مع الناس هي أكبر شيء لقوم له لتمثل بلدك المملكة العربية السعودية .

متمنياً سموه التوفيق للمنتخب السعودي وللمنتخبات العربية المشاركة في كاس العالم .،وقدم سمو امير المنطقة دعماً مادياً مجزياً للرحالة العتيبي ، ثم التقطت الصور التذكارية لسموه مع الرحالة .

من جهته أعرب الرحالة العتيبي عن شكره وتقديريه لسمو امير منطقة تبوك على دعمه المادي والمعنوي ورعايته لانطلاقة رحلته إلى روسيا من مدينة تبوك مروراً بالأردن ومصر وتركيا وصولاً إلى موسكو لمسافة 3000 كيلو متر وبزمن 50 يوماً .

وقال أنه يشرفني في هذه الرحلة أن أحمل علم بلادي المملكة العربية السعودية وصور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – ، منوهاً بما قدمه سمو امير منطقة تبوك للرياضة في المملكة العربية السعودية .

