بالصور.. بعثة الأخضر تغادر إلى ماربيا

نواف السالم(صدى):

غادرت منذ قليل بعثة المنتخب الوطني مطار الملك خالد الدولي، للتوجه إلى ماربيا الإسبانية.

ومن المقرر أن يقسم الأخضر معسكرًا تدريبيًا في إطار المرحلة الرابعة؛ للاستعداد لمونديال روسيا 2018.

ويستمر معسكر الأخضر في ماربيا حتى 15 مايو المقبل، ويخوض خلاله الفريق مبارتين وديتين أمام الجزائر واليونان على التوالي .

بينما في 28 مايو يواجه إيطاليا في مدينة سانك جالين السويسرية، ثم في 3 يونيو، يواجه الأخضر منتخب بيرو في سويسرا، على أن تختتم اللقاءات الودية بمواجهة ألمانيا في مدينة ليفركوزن الألمانية 8 يونيو.