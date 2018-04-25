الأمير فهد بن سلطان يلتقي رئيس وأعضاء شركة أسمنت تبوك

محمود البلوي(صدى):

التقى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك الرئيس الفخري لمجلس إدارة شركة أسمنت تبوك اليوم بمكتبه بالإمارة رئيس مجلس الادارة الدكتور سعيد سعيد عبيد وأعضاء مجلس الإدارة .

وتسلم سمو أمير المنطقة نسخة من التقرير السنوي لشركة إسمنت تبوك من رئيس مجلس الإدارة، والمتضمن أعمال وإنجازات الشركة خلال الفترة الماضية والموقف المالي وتحديث الأنظمة .

وشكر سمو أمير منطقة تبوك رئيس واعضاء مجلس الإدارة على جهودهم، مؤكداً سموه على دور الشركة في توطين الوظائف وإتاحة الفرصة للشباب السعودي للعمل بالشركة في كافة المجالات والتخصصات، وتوطينها لكافة الوظائف القيادية.

ونوه سمو الأمير فهد بن سلطان بما تلقاه الشركة وشركات الإسمنت بالمملكة من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الامين – حفظهم الله – لدعم الاقتصاد الوطني .

