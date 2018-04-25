قريب الشهيد نايف الجبل يروي آخر حديث له قبل استشهاده ” تنبأ بوفاته “

علي القحطاني(صدى):

أزاح أحد أقارب الشهيد العريف نايف بن فرحان الجبل، الستار عن آخر رسالة أرسلها له قبل استشهاده، والتي قد تنبأ فيها باستشهاده في نفس المكان الذي استشهد فيه قبل أيام.

حيث جاء نص الرسالة التي نشرها ” عبد الرحمن ” ابن خال الشهيد نايف الجبل، كالتالي: ” يمكن ألحق العيد ويمكن ما ألحق.. أنا عارف باقي وسام الملك عبدالعزيز الدرجة الأولى، بس ظنتي وأنا مستشهد ومحرر قمة الدود ومستشهد بالقمة ” ، مشيراً إلى المكان الذي استشهد فيه بالفعل.

جدير بالذكر، أن العريف نايف بن فرحان الجبل، كان أحد أفراد الجيش بالمملكة، وقد استشهد السبت الماضي على الحدود السعودية اليمنية، في مواجهة له ضد مليشيا الحوثي الإرهابية.