أمير الباحة يستقبل رئيسة لجنة سيدات الأعمال بالغرفة التجارية

إبراهيم الزهراني(صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة بمكتبه بديوان الأمارة اليوم ، رئيسة لجنة سيدات الأعمال بالغرفة التجارية الصناعية بالباحة فاطمة بنت سعيد اللساب ، وأعضاء اللجنة التي تعد الأولى بالغرفة التجارية.

وفي بداية اللقاء رحب سمو أمير منطقة الباحة بالجميع , مؤكداً الدور الكبير الذي تقوم به المرأة في مجتمعنا كونها عنصراً مساهماً حقيقياً في تنمية هذه البلاد المباركة في ضل الدعم اللامحدود من قبل حكومتنا الرشيدة ” أيدها الله” .

ونوه سمو أمير الباحة بالنجاحات التي حققتها وتحققها المرأة السعودية في كافة المجالات التي تعمل بها ، بالإضافة إلى ماحققته من جوائز محلية وعالمية جعلها احد المساهمين في بناء ورفعة هذا الوطن ، متمنياً سموه للجنة ولسيدات الأعمال في المنطقة كل التوفيق لخدمة المنطقة .

من جانبها أعربت فاطمة اللساب عن شكرها وبالغ تقديرها لسمو أمير منطقة الباحة على دعمه وتشجيعه وما استمعن إليه من توجيهات سديدة لبذل المزيد من الجهود لخدمة وطننا الغالي , مستعرضة الخطط المستقبيلة التي ستقوم بها اللجنة ودورها المجتمعي ، بالإضافة إلى العديد من المبادرات المجتمعية والافكار التي ستجعل المراة اكثر مساهمة في المجتمع .

وفي نهاية الاستقبال تسلم سموه هدية تذكارية بهذه المناسبة .

حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة الباحة الدكتور عقاب بن صقر اللويحق ، ومدير عام مكتب سمو أمير المنطقة احمد بن صالح السياري ومدير عام العلاقات العامة والإعلام بالإمارة خضر بن عبدالرحمن الغامدي ، ومدير إدارة اللجان بالغرفة سعيد سعد الغامدي.