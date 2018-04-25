بالفيديو.. سارة الودعاني تكشف لأول مرة تفاصيل زواجها

نورة الشهري(صدى):

تحدثت الفاشونيستا السعودية سارة الودعاني، خلال حلولها ضيفة ببرنامج ” ع السيف ” ، لأول مرة عن تفاصيل زواجها .

وأكدت سارة ، أنها ندمت لأنها كشفت خبر زواجها، إلا أنها اضطرت لذلك بسبب رفض والدتها إبقاء الأمر سرًا ، مُشيره إلى أن طبيعة شخصيتها لا تتحمل الارتباط بشخص مشهور، لهذا فضّلت الزواج من شخص عادي.

وفوجئت سارة بانضمام زوجها على الهواء، ولكن دون أن يظهر أمام الكاميرات، وإنما تحدث بصوته فقط قائلًا: ” جابني الشوق ” ، وذلك بسبب الحظر التي تفرضه سارة على ظهوره للعلن.

وأضافت: ” أتمنى أن أصبح مثل الفاشونيستا نهى نبيل، فهي بالنسبة لي قدوة وأحبها وأحترمها ” .