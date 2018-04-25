بالفيديو.. سارة الودعاني تكشف لأول مرة تفاصيل زواجها
تحدثت الفاشونيستا السعودية سارة الودعاني، خلال حلولها ضيفة ببرنامج ” ع السيف ” ، لأول مرة عن تفاصيل زواجها .
وأكدت سارة ، أنها ندمت لأنها كشفت خبر زواجها، إلا أنها اضطرت لذلك بسبب رفض والدتها إبقاء الأمر سرًا ، مُشيره إلى أن طبيعة شخصيتها لا تتحمل الارتباط بشخص مشهور، لهذا فضّلت الزواج من شخص عادي.
وفوجئت سارة بانضمام زوجها على الهواء، ولكن دون أن يظهر أمام الكاميرات، وإنما تحدث بصوته فقط قائلًا: ” جابني الشوق ” ، وذلك بسبب الحظر التي تفرضه سارة على ظهوره للعلن.
وأضافت: ” أتمنى أن أصبح مثل الفاشونيستا نهى نبيل، فهي بالنسبة لي قدوة وأحبها وأحترمها ” .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 28946 ] نشر منذ 1 ساعة
الحين منهو الي متزوج الثاني
وبعدين وش دخلنا فيكي
متزوجه ولا مو متزوجه🤣🤣🤣🤣
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 27335 ] نشر منذ 42 دقيقة
طيب
Asma_alasiri 👑[ عدد التعليقات: 10318 ] نشر منذ 35 دقيقة
هذي اللي تحرض البنات ضد الزواج واول م انطق بابهاا تزوجت 😂😂😂😂
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 27335 ] نشر منذ 28 دقيقة
هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه