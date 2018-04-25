بعد تكليف عدد من المشمولين بأعمال لا تخصهم.. ” الصحة ” تتوعد

نايف السالم(صدى):

رصدت وزارة الصحة، قيام بعض مديري المستشفيات الحكومية، بتكليف عدد من المشمولين بلائحة الوظائف الصحية بأعمال لا تخصهم؛ مما دفع الوزارة لإنذار مديري المستشفيات.

وحذر مدير الشؤون الصحية بجدة، بعدم تكليف المشمولين بلائحة الوظائف الصحية بأعمال إدارية، ليس لها علاقة بتخصصاتهم الفنية، بممارسة مهامهم وأعمالهم الفنية؛ وفقًا للمسميات التي ثبتوا عليها.

من الجدير بالذكر، أن مدير المستشفى طالب في تعميم له، إنهاء تكليف أي من المشمولين بالوظائف الصحية حاليًا وعدم تكليف أي منهم مستقبلًا.