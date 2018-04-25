بالفيديو.. اشتباكات بين جماهير الريدز والذئاب.. والـ ” يويفا ” يحقق

ماجد محمد(صدى):

نشبت اشتباكات، أمس الثلاثاء، بين جماهير ناديي ليفربول الإنجليزي وروما الإيطالي، قبل انطلاق المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب ” آنفيلد ” في ذهاب دور نصف النهائي بدوري أبطال أوروبا.

وتشابك العشرات من جماهير الريدز والذئاب في مدينة ليفربول البريطانية؛ حيث تراشق الطرفان بالحجارة، كما فتح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ” يويفا ” تحقيقًا في الواقعة لكشف ملابساتها، ومن المتوقع توقيع عقوبات على أنصار ليفربول؛ لتورطهم في أعمال شبيهة قبل أيام.

ومن الجدير بالذكر، إنه فاز ليفربول على روما بخمسة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما أمس؛ حيث أحرز اللاعب المصري محمد صلاح لاعب الريدز هدفين وسجل فيرمينو هدفين آخرين وساديو ماني هدف.