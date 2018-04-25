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” العيسى ” يعلن عن إطلاق مسارات جديدة للابتعاث الخارجي قريبا

” العيسى ” يعلن عن إطلاق مسارات جديدة للابتعاث الخارجي قريبا
حمود العنزي(صدى):

أعلن الدكتور أحمد العيسى، وزير التعليم، عن إطلاق مسارات جديدة للابتعاث الخارجي قريباً.

وقال في تغريدة له عبر موقع ” تويتر ” : ” بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات سوف نطلق بمشيئة الله مسارات جديدة للابتعاث الخارجي ” .

وأشار وزير التعليم، إلى أن تلك المسارات ستكون في تقنيات المستقبل مثل تحليل البيانات، الذكاء الاصطناعي، وأمن البيانات لتأهيل المختصين في تقنيات المستقبل.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 272 ] نشر منذ 2 ساعتين

نتمني التطور للافضل

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