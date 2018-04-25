” العيسى ” يعلن عن إطلاق مسارات جديدة للابتعاث الخارجي قريبا

حمود العنزي(صدى):

أعلن الدكتور أحمد العيسى، وزير التعليم، عن إطلاق مسارات جديدة للابتعاث الخارجي قريباً.

وقال في تغريدة له عبر موقع ” تويتر ” : ” بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات سوف نطلق بمشيئة الله مسارات جديدة للابتعاث الخارجي ” .

وأشار وزير التعليم، إلى أن تلك المسارات ستكون في تقنيات المستقبل مثل تحليل البيانات، الذكاء الاصطناعي، وأمن البيانات لتأهيل المختصين في تقنيات المستقبل.