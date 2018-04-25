” ساما ” تمنع شركة المايزين من بيع أي وثيقة تأمين

عادل الحربي(صدى):

أعلنت مؤسسة النقد السعودي ” ساما ” ، عن منعها لشركة ” المايزين ” لوكالة التأمين، من بيع أي وثيقة في أي فرع من فروع التأمين.

وأوضحت ” ساما ” اليوم الأربعاء، عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، أن قرار المنع يأتي بعد ملاحظتها لمخالفات جسيمة على الشركة، تتمثل في:

– ضعف إجراءات الرقابة الداخلية في الشركة.

– التعامل مع أشخاص غير مرخص لهم.

كما أكدت أنه لن يتم رفع المنع عن الشركة، حتى يُثبت لها تصحيح الشركة لأوضاعها، والتزامها بالمعايير والاشتراطات النظامية.