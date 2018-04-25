مرسيدس تبدأ انتاج سيارتها الجديدة A-Class W177

عادل الحربي(صدى):

بدأت الشركة العالمية للسيارات ” مرسيدس ” انتاج سيارتها A-Class في جيلها الجديد حيث ستباع السيارة في أوروبا بسعر 37.400 ألف دولار للنسخة القياسية A 200 بناقل حركة مانيوال من 6 سرعات .

وتعد السيارة بأن تغير من ملامح فئتها من حيث التكنولوجيا المستخدمة. وتشمل التغييرات محركات محسنة وأول تجربة مستخدم MBUX ومساعد للذكاء الصناعي يستجيب لكلمة هاي مرسيدس.

يٌشار إلى أن الموديلات في هذه العائلة تشمل A200 وA180 d وA250 ستأتي بنسخة محدودة تسمي Edition 1 بزيادة في السعر 8600 دولار ، وتشمل الاضافات فيها لمسات ملونة من الأخضر ومصابيح أمامية ليد عالية الأداء ومقاعد رياضية واضاءة داخلية خاصة. وقالت الشركة أنها بالاعتماد على تكنولوجيا التصنيع الجديدة تستطيع جعل مصانعها أكثر مرونة وكفاءة.

وتشمل السيارات من مرسيدس في الفئات المدمجة A وB-Class وCLA وCLA شوتينج بريك وGLA ، وينتظر تقديم 8 نسخ من A-Class الجديدة تشمل نسخة كهربائية.