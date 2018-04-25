يؤيد ” داعش ” وخطط لعمليات إرهابية.. مواطن متهم بالخيانة العظمى

حمود العنزي(صدى):

عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، اليوم الأربعاء، جلسة نظر دعوى لمواطن متهم بالخيانة العظمى، من قبل النيابة العامة.

وجاء في الجلسة أن وبحسب ما ذكره المدعي العام بأن المدعى عليه الذي يحمل رتبة جندي في القطاع العسكري، يتواصل مع أعضاء من تنظيم ” داعش ” الإرهابي ويؤيدهم ويتستر عليهم.

كما ذكر المدعى العام، أن المتهم خطط للقيام بأعمال إرهابية ضد منشآت عسكرية في المملكة، مطالباً من ناظر القضية الحكم بإدانته بما اسند إليه، والحكم عليه بالقتل تعزيراً.

وأكدت النيابة العامة أنه كان يشرع في السفر إلى اليمن ومن ثم لسوريا للمشاركة في القتال هناك في صفوف تنظيم القاعدة الإرهابي وتخطيطه لذلك مع من مؤيدي تنظيم ” داعش ” .

وأدانته بتهمة خيانته للأمة وحنثه في القسم الذي أداه عند التحاقه بالخدمة العسكرية.