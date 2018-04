أماني الغامدي(صدى):

يعتبر موقع ” يوتيوب ” هو أكبر منصة فيديو في عالم الشبكة العنكبوتية، وكان أول أمس الإثنين هو ذكرى انطلاقه في عام 2005، أي قبل 13 عاماً.

ولعل أول مقطع تم نشره عليه تحت عنوان ” me at the zoo ” ، وظهر فيه جاويد كريم أحد المؤسسين، وهو داخل حديقة حيوانات، ويتحدث عن انطباعاته عن الحديقة، وحصد الفيديو 48 مليون مشاهدة فقط.

يذكر أن جاويد كريم ظل مالكًا للموقع مع آخرين لمدة عام فقط، ومن ثم تم بيعه لشركة ” جوجل ” مقابل 1.65 مليار دولار أمريكي.