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بالفيديو.. طائرة تهبط بمطار جازان قبل ثوان من وصول العاصفة الرملية

بالفيديو.. طائرة تهبط بمطار جازان قبل ثوان من وصول العاصفة الرملية
تركي السالم(صدى):

أبرزت إحدى مقاطع الفيديو، لحظة هبوط طائرة، قيل أنه بمطار ” جازان ” ، حيث هبطت الطائرة قبل ثوان قليلة من وصول العاصفة الرملية للمكان.

ووثق المقطع لحظة هبوط الطائرة قبل اقتراب العاصفة من مطار ” جازان ” ، ثم تبدلت الأجواء بعد الهبوط؛ بسبب العاصفة.

وشهدت عدد من مناطق المملكة هذه الأيام، عاصفة رملية مستمرة؛ أسفرت عن بعض الأضرار، كما أدت لسقوط أشجار ولافتات وواجهات المحال، ومنازل وأعمدة الإنارة.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 272 ] نشر منذ 1 ساعة

الله يسترها علي الجميع

[ عدد التعليقات: 210 ] نشر منذ 1 ساعة

الاتربه صعبه جدا

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