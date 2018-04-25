بالفيديو.. طائرة تهبط بمطار جازان قبل ثوان من وصول العاصفة الرملية
أبرزت إحدى مقاطع الفيديو، لحظة هبوط طائرة، قيل أنه بمطار ” جازان ” ، حيث هبطت الطائرة قبل ثوان قليلة من وصول العاصفة الرملية للمكان.
ووثق المقطع لحظة هبوط الطائرة قبل اقتراب العاصفة من مطار ” جازان ” ، ثم تبدلت الأجواء بعد الهبوط؛ بسبب العاصفة.
وشهدت عدد من مناطق المملكة هذه الأيام، عاصفة رملية مستمرة؛ أسفرت عن بعض الأضرار، كما أدت لسقوط أشجار ولافتات وواجهات المحال، ومنازل وأعمدة الإنارة.
طلال[ عدد التعليقات: 272 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يسترها علي الجميع
خديجه[ عدد التعليقات: 210 ] نشر منذ 1 ساعة
الاتربه صعبه جدا