بالفيديو.. طائرة تهبط بمطار جازان قبل ثوان من وصول العاصفة الرملية

تركي السالم(صدى):

أبرزت إحدى مقاطع الفيديو، لحظة هبوط طائرة، قيل أنه بمطار ” جازان ” ، حيث هبطت الطائرة قبل ثوان قليلة من وصول العاصفة الرملية للمكان.

ووثق المقطع لحظة هبوط الطائرة قبل اقتراب العاصفة من مطار ” جازان ” ، ثم تبدلت الأجواء بعد الهبوط؛ بسبب العاصفة.

وشهدت عدد من مناطق المملكة هذه الأيام، عاصفة رملية مستمرة؛ أسفرت عن بعض الأضرار، كما أدت لسقوط أشجار ولافتات وواجهات المحال، ومنازل وأعمدة الإنارة.