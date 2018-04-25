الدفاع المدني يقدم عدة إرشادات للمواطنين لمواجهة السيول
قدمت المديرية العامة للدفاع المدني، عدة إرشادات يجب اتباعها من قِبل المواطنين ومرتادي الطرق عند هطول الأمطار، وذلك من أجل الحفاظ على سلامتهم.
حيث قال ” الدفاع المدني ” ، عبر الحساب الرسمي له على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : احذر عند هطول الأمطار ما يلي:
– لا تجازف بالجلوس في مجاري السيول أو عبورها.
– تؤدي الأمطار الغزيرة وجريان المياه إلى ميل في مكان ما أو انجراف الطرق، فكن حذرًا عند القيادة.
– لا تجازف بتجاوز مجاري السيول، فقد تداهمك المياه ويزداد تدفقها ومنسوبها بسرعة عالية، فيتعذر عليك مغادرة مركبتك.
– عدم الاقتراب من تجمعات المياه، فعادةً تكون حوافها قابلة للانهيار.
– اتبع المسارات والطرق المستخدمة قدر الإمكان.
– قد تغطي المياه جسرًا منجرفًا أو طريقًا منكسرًا فيلزم الحذر والانتباه.
– عدم ترك الأطفال يلعبون حول مناطق تجمعات المياه والسيول، فهم لايدركون مدى الخطورة، فمراقبتهم واجبة.
– النظر لمجرى السيل قد يسبب الدوار مما يؤدي للسقوط.
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