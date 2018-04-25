الدفاع المدني يقدم عدة إرشادات للمواطنين لمواجهة السيول

عادل الحربي(صدى):

قدمت المديرية العامة للدفاع المدني، عدة إرشادات يجب اتباعها من قِبل المواطنين ومرتادي الطرق عند هطول الأمطار، وذلك من أجل الحفاظ على سلامتهم.

حيث قال ” الدفاع المدني ” ، عبر الحساب الرسمي له على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : احذر عند هطول الأمطار ما يلي:

– لا تجازف بالجلوس في مجاري السيول أو عبورها.

– تؤدي الأمطار الغزيرة وجريان المياه إلى ميل في مكان ما أو انجراف الطرق، فكن حذرًا عند القيادة.

– لا تجازف بتجاوز مجاري السيول، فقد تداهمك المياه ويزداد تدفقها ومنسوبها بسرعة عالية، فيتعذر عليك مغادرة مركبتك.

– عدم الاقتراب من تجمعات المياه، فعادةً تكون حوافها قابلة للانهيار.

– اتبع المسارات والطرق المستخدمة قدر الإمكان.

– قد تغطي المياه جسرًا منجرفًا أو طريقًا منكسرًا فيلزم الحذر والانتباه.

– عدم ترك الأطفال يلعبون حول مناطق تجمعات المياه والسيول، فهم لايدركون مدى الخطورة، فمراقبتهم واجبة.

– النظر لمجرى السيل قد يسبب الدوار مما يؤدي للسقوط.