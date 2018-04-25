الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يفتتح ” يوم المهنة ” بجامعة الحدود الشمالية

سعيد العجل(صدى):

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم، يوم المهنة الأول الذي تنظمه جامعة الحدود الشمالية بعنوان ” شبابنا ثروتنا ” ، وذلك في كلية العلوم بمقر المدينة الجامعية بعرعر.

وفور وصول سموه تجول في المعرض الذي تشارك فيه عدد من شركات ومؤسسات القطاعين الحكومي والأهلي، وتعرض فيه وظائف في المجالات المختلفة، مستمعاً لشرح عن أبرز الخدمات والوظائف والمجالات العملية للجهات المشاركة , كما شهد سموه توقيع عدد من عقود التوظيف المباشر .

وبعد وصول سموه مقر الحفل المعد بهذه المناسبة عزف السلام الملكي ، ثم بدأ الحفل بآيات من القرآن الكريم، بعدها ألقى سمو أمير منطقة الحدود الشمالية كلمة عبر فيها اعتزازه وسروره بالمشاركة بملتقى يوم المهنة الأولى،مؤكداً ما يوليه خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين حفظهما الله، وما توليه رؤية 2030 لصناعة رأس المال البشري الوطني من اهتمام كبير لرفع الكفاءة والإنتاجية والمشاركة الفاعلة للمواطنين في دفع عجلة التقدم عن طريق العمل المُتقن، والإبداع والابتكار، واكتشاف مجالات جديدة تناسب التقدم التكنولوجي والبيئة المعاصرة الحديثة.

وأرجع سموه اهتمام المملكة بصناعة رأس المال البشري الوطني لكونه يمثل المُكوِّن الأكبر في القيمة الإجمالية للثروات مقارنة برأس المال الطبيعي، ورأس المال المُنتِج، مشيرا إلى الدور الكبير للجامعات في صناعة رأس المال البشري بإعداد الشباب الذين يملكون مستقبل الوطن فكراً وعملاً وانتماءً، من خلال التعليم، والتثقيف، والتأهيل، والتربية السلوكية.

وأكد سمو أمير منطقة الحدود الشمالية على أهمية يوم المهنة في صناعة رأس المال البشري الوطني وتمكينه من المشاركة في التنمية، لكونه مؤشرا ميدانيا حقيقيا لجودة تعليم ومخرجات الجامعة، متطلعا سموه إلى أن تجعل الجامعة يوم المهنة نشاطاً فصلياً، وأن تطوره سنوياً كماً ونوعاً باستخدام تقنيات المعلومات ووسائل الاتصال.

وأكد سموه سموه للجهات التي تقدم الفرص الوظيفية في يوم المهنة أن الدولة جادة وماضية في توطين الوظائف والقطاعات الاقتصادية، وقال : كلي ثقة بأنكم ستقدمون عروضا جادة ومجزية تعزز ثقة طالبي العمل بكم وبأيام المهنة التي تنظمها الجامعة بالمحصلة.

كما حث سموه الطلاب والطالبات على المنافسة على الفرص الوظيفية والفرص الاستثمارية، وتحمل المسؤولية لرفع قيمة الطلاب والطالبات في سوق العمل باكتساب المعرفة والمهارات وباستثمار الفرص التعليمية والتأهيلية، ليشعر القطاع الخاص أن استقطابهم يحقق لهم المزيد من القدرات التنافسية والأرباح.

واختتم سموه كلمته بشكر معالي مدير جامعة الحدود الشمالية وجميع المشاركين في هذا الملتقى الذي جاء تحت شعار “شبابنا ثروتنا.

بدوره أكد معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور سعيد بن عمر آل عمر بن فرج أن يوم المهنة الأول يؤكد حرص الجامعة على تفعيل توجهها نحو التعاون مع الجهات الحكومية والخاصة لتوظيف خريجي الجامعة وخريجاتها ومساهمة الكوادر الوطنية المؤهلة لخدمة الوطن ، معربا في كلمته عن اعتزازه برعاية أمير المنطقة يوم المهنة، واصفا الرعاية الرعاية الكريمة تعد امتداداً لاهتمام سموه الدائم والمستمر لأنشطة الجامعة .

ثم شاهد الجميع فيلما وثائقيا عن الجامعة ، بعد ذلك كرم سمو أمير منطقة الحدود الشمالية مسؤولي الجهات الداعمة لفعاليات ” يوم المهنة الأول .

يذكر أنه سيصاحب ملتقى يوم المهنة الأول خلال الفترة 9-10 / 8/ 1493 إقامة ندوات سيحاضر فيها عدد من المتخصصين والمتخصصات في سوق العمل والفرص الوظيفية وفي مجال الموارد البشرية من الرياض وجدة والدمام .