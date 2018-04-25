” الراجحي ” يوجه نصيحة هامة لمن يريدون العمل بالتجارة

عادل الحربي(صدى):

أوضح رجل الأعمال سليمان الراجحي، أن هناك قاعدة هامة، يجب على من يريد العمل بالتجارة أن يلتزم بها، وهي العمل بأقل من رأس المال الذي يملكه الشخص، وألا يعمل بأكثر مما يملك.

وقال ” الراجحي ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” إذا أثبت التاجر في بداية عمله إنتاجيته ونجاحه؛ سيجد من رجال الأعمال، أو جهات التمويل من يقرضه؛ لتوسيع تجارته ” .

كما نبه من خطورة العمل بعكس هذه القاعدة، مبينًا أن خطورة الانشغال بأعلى من الإمكانيات؛ حيث سيواجه الإنسان في هذه الحالة تحديات؛ قد تؤدي لفشل المشروع.