نشر : منذ 6 ساعات 1٬431 1 مال واعمال تشكيل لجنة لإعادة هيكلة ديون ” سعودي أوجيه “ عادل الحربي(صدى): أعلنت المملكة، اليوم الأربعاء، عن تشكيل لجنة لإعادة هيكلة ديون شركة سعودي أوجيه. وفي سياق آخر، نظَّم موظفو شركة وعمالها اعتصامًا أمام بلدية صيدا بلبنان، احتجاجًا على عدم دفع الشركة مستحقاتهم حتى اليوم. الوسوم:المملكة, سعودي اوجيه, صياد, لبنان
عبدالله محمد الشهري[ عدد التعليقات: 640 ] نشر منذ 1 ساعة
اللبنانيين يتظاهرون ورواتبهم ماكانت تخالف موعدها وأما السعوديين التي تعتبر رواتبهم بالنسبة للبنانيين لاشيئ يذكر وش وضعهم