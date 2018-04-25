تشكيل لجنة لإعادة هيكلة ديون ” سعودي أوجيه “

عادل الحربي(صدى):

أعلنت المملكة، اليوم الأربعاء، عن تشكيل لجنة لإعادة هيكلة ديون شركة سعودي أوجيه.

وفي سياق آخر، نظَّم موظفو شركة وعمالها اعتصامًا أمام بلدية صيدا بلبنان، احتجاجًا على عدم دفع الشركة مستحقاتهم حتى اليوم.