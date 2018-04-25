دبلوماسي أمريكي يمنع من السفر بباكستان لضلوعه في قتل شخص

إسلام آباد(صدى):

أعلنت السلطات الباكستانية، عن إدراج الملحق العسكري للسفارة الأمريكية بإسلام آباد، في قائمة الممنوعين من السفر.

وأوضحت السلطات الباكستانية، أن هذا القرار جاء على خلفية ضلوعه في حادث سير تسبب في مقتل شخص.

من جانبه، صرَّح النائب العام الباكستاني، خالد محمود، بأنه لا يمكن توقيف الملحق العسكري حالياً؛ لتمتعه بحصانة دبلوماسية، مؤكداً أن التحقيقي في القضية سيستمر حتى النهاية.

كما أشار إلى أن الحل الوحيد لتتمكن المحكمة من استدعاءه، هو سحب الولايات المتحدة الأمريكية الحصانة الدبلوماسية منه.

يذكر أن باكستان كانت قد استدعت سفير واشنطن لديها للاحتجاج على وفاة سائق دراجة نارية لدى اصطدامه بمركبة دبلوماسية أمريكية كان يقودها الملحق العسكري، من قبل.