وفاة طالب وإصابة 9 أخرين بحادث في فرشة قحطان بعسير

محمد بن طحيطح (صدى):

تابع مدير عام الشئون الصحية بمنطقة عسير بالنيابة الدكتور يحيى بن محمد شويل حادث طلاب مركز الفرشة ووجه بتقديم كافة الخدمات الإسعافية والعلاجية اللازمة للمصابين .

أوضح ذلك نائب المتحدث الرسمي بصحة عسير سعيد بن مداوي الاحمري مشيراً بانه تم إعلان حالة الطوارئ بمستشفى الفرشة العام من قبل مدير القطاع الصحي والمشرف على المستشفى عبد الله سعد الأسمري .

إثر وصول إصابة (9 ) حالات لطلاب مدارس لطوارئ المستشفى نتيجة حادث مروري حيث تراوحت أعمار المصابين مابين 7 و16 سنة .

أضاف الاحمري بأن الحالات الصحية للمصابين كانت ما بين الخطيرة والمتوسطة ، منها حالة إصابة حمراء إثر كسر عميق بالجمجمة تم انعاشها واستقرارها والعمل جار على تحويلها لمستشفى ابها للولادة والأطفال ، وعدد ( 4 ) حالات صفراء نتج عنها إصابات وكسور مختلفة الحدة و الخطورة تم اسعافها وتقديم الخدمة العلاجية اللازمة لها وتنويمها ، وعدد ( 4 ) حالات خضراء تم فحصها واسعافها ووضعها تحت الملاحظة ، ووفاة حالة واحدة من المصابين .

وبهذا تتقدم صحة عسير بأحر التعازي وصادق المواساة لذوي المتوفي ، وأن يمن على بقية الحلات المصابة بالشفاء العاجل.