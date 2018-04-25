بالصور.. سها المصري تحمل أحلام مسئولية خروجها من ” ذا فويس “

نورة الشهري(صدى):

أثارت متسابقة برنامج ” ذا فويس ” اليمنية ​سها المصري​ ضجة بسبب ما صرحت به واعتبره البعض ادلاء واضحاً بما يحصل في كواليس برنامج ” ذا فويس ” .

وكشفت سها عن كواليس ما يحدث ببرنامج ” ذا فويس ” ، قائلة : “ وداعًا لاختيارات الـMBC.. ومرحبًا لاختياراتكم يا أحباب ”.

كما حمّلت المشتركة اليمنية بطريقة غير مباشرة، الفنانة ​احلام​ مسؤولية خروجها من ” ذا فويس ” حين لامها الجمهور على اختيارها السيئ للأغاني التي سببت خروجها فردت على المتابعين ان الأغاني ليست من اختيارها وان اختيارها كان في مرحلة ” الصوت وبس ” .