بالفيديو.. يمني يتحدى التوازن وينفذ تجربة على الهواء مباشرة.. ومذيعة ” العربية ” تتلاعب بأعصابه
أظهر مقطع فيديو، قيام شاب يمني الجنسية، بتنفيذ تجربة لتحدي التوازن على الهواء مباشرةً، مستخدمًا عدد من ” الأكواب ” في تجربته، وذلك ضمن فقرة من برنامج ” تفاعلكم ” المذاع على فضائية ” العربية ” .
والطريف في الأمر، هو قيام مذيعة البرنامج ” سارة دندراوي ” ، بالتلاعب بأعصاب منفذ التجربة اليمني، فحين قال لها ” ايدي ترتجف ” ، ردت عليه ضاحكة وهي تقول:” ليه تتوتر عادي.. مليون شخص بس بيشوفوك الآن ” ، ليضحك الشاب ويقول ” انتي توتريني زيادة ” ، لترد المذيعة: ” قلت لابد من المزاح ” .
وعلى الرغم من توتره، نجح منفذ التجربة في تحدي التوازن، حيث ثبتت الأكواب بشكل رائع، وعقب ” اليمني ” على نجاح تجربته قائلًا: ” شيء بسيط وسريع ” .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 28946 ] نشر منذ 2 ساعتين
سارة لها فترة ماظهرت فاالبرنامج
أرتحنا منها
أشوف اليعقوب هي الي تقدم البرنامج الحين
مساك الله باالخير
ياأم أبراهيم😘😘😘