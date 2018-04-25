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  3. بالفيديو.. يمني يتحدى التوازن وينفذ تجربة على الهواء مباشرة.. ومذيعة ” العربية ” تتلاعب بأعصابه

بالفيديو.. يمني يتحدى التوازن وينفذ تجربة على الهواء مباشرة.. ومذيعة ” العربية ” تتلاعب بأعصابه

بالفيديو.. يمني يتحدى التوازن وينفذ تجربة على الهواء مباشرة.. ومذيعة ” العربية ” تتلاعب بأعصابه
فهمي محمد(صدى):

أظهر مقطع فيديو، قيام شاب يمني الجنسية، بتنفيذ تجربة لتحدي التوازن على الهواء مباشرةً، مستخدمًا عدد من ” الأكواب ” في تجربته، وذلك ضمن فقرة من برنامج ” تفاعلكم ” المذاع على فضائية ” العربية ” .

والطريف في الأمر، هو قيام مذيعة البرنامج ” سارة دندراوي ” ، بالتلاعب بأعصاب منفذ التجربة اليمني، فحين قال لها ” ايدي ترتجف ” ، ردت عليه ضاحكة وهي تقول:” ليه تتوتر عادي.. مليون شخص بس بيشوفوك الآن ” ، ليضحك الشاب ويقول ” انتي توتريني زيادة ” ، لترد المذيعة: ” قلت لابد من المزاح ” .

وعلى الرغم من توتره، نجح منفذ التجربة في تحدي التوازن، حيث ثبتت الأكواب بشكل رائع، وعقب ” اليمني ” على نجاح تجربته قائلًا: ” شيء بسيط وسريع ” .


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