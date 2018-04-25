استدعاء 3952 مركبة ” جيب و دودج ” موديلات ” 2011 – 2013 “

حمود العنزي(صدى):

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الأربعاء، عن استدعاء 3952 مركبة ” جيب / شيروكي ” و ” دودج / دورانجو ” ، موديلات ” 2011 – 2013 ” ؛ لخلل في التوصيلات الكهربائية الخاصة بأنوار الشماسة.

وذكرت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، أن ذلك يؤدي لحدوث التماس كهربائي وزيادة خطر نشوب حريق.

وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن التواصل مع الشركة؛ لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا، والتواصل مع الشركة المتحدة للسيارات، من خلال الهاتف ” 920010098 ” .