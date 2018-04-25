أحدث صورة للأمير طلال بن عبدالعزيز مع نجلته

عادل الحربي(صدى):

دعت الأميرة الجوهرة بنت طلال بن عبدالعزيز، أن يمن على والدها بالشفاء العاجل، في تغريدة لها على موقع ” تويتر ” .

ونشرت الأميرة الجوهرة، صورة تجمعها بسمو الأمير طلال بن عبدالعزيز ، معلقة عليها بآية قرآنية.

يذكر أن آخر صورة للأمير طلال، كان التقطها له الأمير عبدالعزيز وهو يطالع إحدى الصحف.