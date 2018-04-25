بيارة مكشوفة بالقنفذة تهدد السكان والأطفال

محمد بن شقيه (صدى):

وثَّق مواطن بمحافظة القنفذة، بالصورة بيارة صرف صحي مكشوفة بالمحافظة، وتهدد حياة الأطفال والمارة.

وقال المواطن في تصريح لـ ” صدى ” ، إنه تفاجأ بوجود البيارة مكشوفة بالكامل دون أن تحيط بها أي علامات تحذيرية أو حواجز لمنع العابرين من السقوط فيها.

وأكد أن بقاء هذا البيارة على حالها يهدد الأطفال بالسقوط فيه، مضيفاً أنه مثل هذه الأمور تهدد حياة المارة بعد أن أهملت من قبل الجهة المسؤولة، وتركت مكشوفة دون أي مبالاة بأرواح الأبرياء مطالبًا الجهات المسؤولة بحل هذه المشكلة في أقرب وقت ممكن.